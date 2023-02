Auto | Marchesini Confindustria | stop diesel - benzina?Temo effetto Cuba

Lo stesso può avvenire in Italia, secondo il vicepresidente di Confindustria, Maurizio: "leelettriche costano care, le famiglie non se lo possono permette" e a questo si aggiungono i ...si schiera contro lo stop alla vendita dicon motori alimentati a benzina e diesel e sostiene (dichiarazioni a Rai Radio 1) che la decisione del Parlamento Europeo "è stata presa su ...

Il riferimento all’isola caraibica è di Maurizio Marchesini, vicepresidente della Confindustria ... effetto Cuba perché le persone continueranno a circolare con le vecchie auto a combustione, dato che ...Ormai da giorni non si parla d’altro, l’Europa ha preso la decisione definitiva: stop ai veicoli a benzina e diesel a partire dal 2035, come ormai era previsto da tempo. In questi anni di transizione ...