Auto: Schlein, 'sì stop termiche nel 2035 ma serve piano industriale verde' (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb (Adnkronos) - "Condivido la scelta della fine dei combustibili fossili nel 2035 ma le imprese vanno accompagnate, serve una visione, è il momento in cui l'Italia si svegli con un grande piano industriale verde". Lo ha detto Elly Schlein a SkyTg24 - il Confronto. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb (Adnkronos) - "Condivido la scelta della fine dei combustibili fossili nelma le imprese vanno accompagnate,una visione, è il momento in cui l'Italia si svegli con un grande". Lo ha detto Ellya SkyTg24 - il Confronto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Moixus1970 : RT @ultimora_pol: Stop auto inquinanti, Elly #Schlein: 'Serve coraggio e coerenza per la transizione ecologica. Servono investimenti e riso… - PetrazzuoloF : RT @ultimora_pol: Stop auto inquinanti, Elly #Schlein: 'Serve coraggio e coerenza per la transizione ecologica. Servono investimenti e riso… - ultimora_pol : Stop auto inquinanti, Elly #Schlein: 'Serve coraggio e coerenza per la transizione ecologica. Servono investimenti… - ConteZero76 : @Darshan_tweet Elly Schlein finirà per imporre per legge la riduzione delle capacità dei contatori elettrici: vieta… - CarlottaMarche7 : RT @Beaoh11: Cosa è più cretino? A- Credere che la Poponi sia una statista. B- Credere che Elly Schlein abbia il naso etrusco. C- Credere c… -