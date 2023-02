Auto elettriche - Mercedes e Volkswagen | Bisogna accelerare la costruzione di colonnine in Germania

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 20 febbraio 2023)-Benz e, per bocca dei loro amministratori delegati, si rivolgono allerità federali tedesche per chiedere un'accelerazione nel dispiegamento delledi ricarica su tutto il territorio nazionale. "Peril passaggio alla mobilità elettrica, dobbiamo essere sicuri che la realizzazione delle infrastrutture tenga il passo delle strategie dei costruttori. " una sfida anche per la politica", non solo per l'industria, ha affermato l'amministratore delegato della Casa di Stoccarda, Ola Källenius secondo quanto riportato in un articolo della Bild am Sonntag. Dello stesso avviso il numero uno del gruppo, Oliver Blume, secondo il quale "lo sviluppo dell'infrastruttura di ricarica è un compito congiunto dell'industria, del governo federale e ...