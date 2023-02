Ausilio: «Lukaku meglio, sul riscatto se ne riparlerà. Thuram? Non parlo» (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ausilio vede dei miglioramenti in Lukaku e sul riscatto se ne riparlerà a fine stagione. Poi il DS dell’Inter chiosa alla domanda su Thuram, testa solo al campo SOLIDARIETÀ ? Ausilio spiega la serata di beneficienza verso l’Ucraina: «È una serata bella per quello che è l’obiettivo per una serata di questo tipo. C’è voglia di partecipare, dare un contributo e testimoniare ciò che di bello si sta facendo per l’Ucraina. Si tratta di una cosa che ci fa stare meglio». IN CRESCITA ? Poi Ausilio si è espresso su Lukaku: «Ho visto un Lukaku positivo, che sta migliorando partita dopo partita. Ha voglia di dimostrare tutto quello che ha da dare, sa benissimo di essere in debito per l’infortunio che ha avuto. Per quanto riguarda ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 febbraio 2023)vede dei miglioramenti ine sulse nea fine stagione. Poi il DS dell’Inter chiosa alla domanda su, testa solo al campo SOLIDARIETÀ ?spiega la serata di beneficienza verso l’Ucraina: «È una serata bella per quello che è l’obiettivo per una serata di questo tipo. C’è voglia di partecipare, dare un contributo e testimoniare ciò che di bello si sta facendo per l’Ucraina. Si tratta di una cosa che ci fa stare». IN CRESCITA ? Poisi è espresso su: «Ho visto unpositivo, che sta migliorando partita dopo partita. Ha voglia di dimostrare tutto quello che ha da dare, sa benissimo di essere in debito per l’infortunio che ha avuto. Per quanto riguarda ...

