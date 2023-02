Ausilio: «Inter in linea con gli obiettivi! Rinnovi? Contatti con quattro giocatori» (Di lunedì 20 febbraio 2023) Piero Ausilio presente all’evento benefico organizzato da Andriy Shevchenko per la raccolta fondi a favore dell’Ucraina, su Sky Sport ha parlato degli obiettivi stagionali dell’Inter, ma anche del mercato e della situazione Rinnovi. IN linea CON GLI OBIETTIVI – Piero Ausilio parla in maniera positiva della stagione, a detta sua perfettamente in linea con il programma nonostante la presenza del Napoli primo in classifica: «L’Inter sta facendo bene da parecchi mesi, contro il Porto non sarà la partita della svolta anche perché stiamo facendo bene. Il Napoli è davanti, ma è un caso unico in Europa. C’è una squadra in Italia che ha fatto cose straordinarie e l’unica partita che ha perso lo ha fatto contro di noi, quindi significa che qualcosa di buono lo abbiamo fatto ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 febbraio 2023) Pieropresente all’evento benefico organizzato da Andriy Shevchenko per la raccolta fondi a favore dell’Ucraina, su Sky Sport ha parlato degli obiettivi stagionali dell’, ma anche del mercato e della situazione. INCON GLI OBIETTIVI – Pieroparla in maniera positiva della stagione, a detta sua perfettamente incon il programma nonostante la presenza del Napoli primo in classifica: «L’sta facendo bene da parecchi mesi, contro il Porto non sarà la partita della svolta anche perché stiamo facendo bene. Il Napoli è davanti, ma è un caso unico in Europa. C’è una squadra in Italia che ha fatto cose straordinarie e l’unica partita che ha perso lo ha fatto contro di noi, quindi significa che qualcosa di buono lo abbiamo fatto ...

