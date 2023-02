ATP Rotterdam 2023 | Jannik Sinner | “Tatticamente ho fatto le scelte giuste”

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Ieri pomeriggioè stato sconfitto in finale dal russo Daniil Mededev nel torneo di: l’azzurro ha parlato in conferenza stampa, tracciando un bilancio di quantonelle ultime due settimane, come riportato da SuperTennis. Per l’azzurro il resoconto è positivo, visti i netti miglioramenti: “Ne ho fatti in tutto, anche dal punto di vista fisico nonostante la stanchezza della finale. Penso di averprogressi con il servizio e con il diritto. Forse avrei potuto andare un po’ più spesso a rete. Ma credo chehole“. Il tennista italiano spiega la sua idea: “La fiducia può aiutarti in alcuni momenti delle partite. Credo che generalmente cerco di rimanere fedele al mio piano di ...