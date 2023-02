ATP Rotterdam 2023, Jannik Sinner: “Forse avrei potuto andare più spesso a rete. Sono cresciuto in tutto” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ieri pomeriggio Jannik Sinner è stato sconfitto in finale dal russo Daniil Mededev nel torneo di Rotterdam: l’azzurro ha parlato in conferenza stampa, tracciando un bilancio di quanto fatto nelle ultime due settimane, come riportato da SuperTennis. Per l’azzurro il resoconto è positivo, visti i netti miglioramenti: “Ne ho fatti in tutto, anche dal punto di vista fisico nonostante la stanchezza della finale. Penso di aver fatto progressi con il servizio e con il diritto. Forse avrei potuto andare un po’ più spesso a rete. Ma credo che tatticamente ho fatto le scelte giuste“. Il tennista italiano spiega la sua idea: “La fiducia può aiutarti in alcuni momenti delle partite. Credo che generalmente cerco di rimanere fedele ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ieri pomeriggioè stato sconfitto in finale dal russo Daniil Mededev nel torneo di: l’azzurro ha parlato in conferenza stampa, tracciando un bilancio di quanto fatto nelle ultime due settimane, come riportato da SuperTennis. Per l’azzurro il resoconto è positivo, visti i netti miglioramenti: “Ne ho fatti in, anche dal punto di vista fisico nonostante la stanchezza della finale. Penso di aver fatto progressi con il servizio e con il diritto.un po’ più. Ma credo che tatticamente ho fatto le scelte giuste“. Il tennista italiano spiega la sua idea: “La fiducia può aiutarti in alcuni momenti delle partite. Credo che generalmente cerco di rimanere fedele ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorinoLuca : Jannik #Sinner supera Tallon Griekspoor e vola in finale a Rotterdam. Si tratta della 7ª vittoria consecutiva, la… - Eurosport_IT : JANNIK AI QUARTI ?????? Splendida partita di Sinner che batte in due set Tsitsipas all'ATP di Rotterdam ??????… - Eurosport_IT : JANNIK IN SEMIFINALE A ROTTERDAM ?????? Tutto facile per Sinner che supera agilmente Wawrinka in 2 set… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Jannik Sinner è ancora più vicino alla Top 10. L'altoatesino, numero 12 ATP, ha guadagnato due p… - FillerNero : RT @Agenzia_Ansa: Jannik Sinner è ancora più vicino alla Top 10. L'altoatesino, numero 12 ATP, ha guadagnato due posizioni grazie alla fina… -