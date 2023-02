ATP Rotterdam 2023 | Daniil Medvedev | “Sinner potrà vincere molti tornei Apprezzo il pubblico olandese”

(Di lunedì 20 febbraio 2023)ha conquistato oggi il titolo dell’ATP 500 di. Sul cemento, il russo (n.11 del ranking) ha sconfitto in rimonta in finale l’azzurro Jannik(n. 14 al mondo) con il punteggio di 5-7 6-2 6-2, al termine di una partita durata ben due ore e 31 minuti. Grazie a questo successo sono diventati 16 i trofei vinti in carriera dal classe 1996. Dopo il trionfo odiernoè intervenuto davanti ai microfoni e ha voluto subito complimentarsi con(fonte: Ubitennis): “Congratulazioni per quello che hai fatto in questo torneo. Avrai tanti anni per vincerlo, non solo questo, ma anchealtri, slam compresi. Sono contento di averti affrontato e di esserti riuscito a ...

