ATP Marsiglia 2023, Raul Brancaccio ko con Brouwer nel turno decisivo di qualificazione (Di lunedì 20 febbraio 2023) Raul Brancaccio non riesce ad entrare nel tabellone principale del torneo ATP di Marsiglia. L’azzurro, titolare della prima testa di serie delle qualificazioni, ha avuto la sfortuna di incrociare al turno decisivo l’olandese Gijs Brouwer, reduce dai quarti di Rotterdam grazie anche al ritiro di Holger Rune. Successo mai in discussione, con il neerlandese che si porta a casa il match sul 6-1 6-4 dopo poco più di un’ora di gioco. Il primo set è un monologo a favore di Brouwer. Brancaccio soffre maledettamente al servizio, mettendo poche prime (44%) e senza nemmeno concretizzarle (due i punti vinti). Così facendo si rende pesantemente attaccabile e l’olandese non si fa pregare, conquistando due break in fila e chiudendo la frazione in poco più di 20 ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 febbraio 2023)non riesce ad entrare nel tabellone principale del torneo ATP di. L’azzurro, titolare della prima testa di serie delle qualificazioni, ha avuto la sfortuna di incrociare all’olandese Gijs, reduce dai quarti di Rotterdam grazie anche al ritiro di Holger Rune. Successo mai in discussione, con il neerlandese che si porta a casa il match sul 6-1 6-4 dopo poco più di un’ora di gioco. Il primo set è un monologo a favore disoffre maledettamente al servizio, mettendo poche prime (44%) e senza nemmeno concretizzarle (due i punti vinti). Così facendo si rende pesantemente attaccabile e l’olandese non si fa pregare, conquistando due break in fila e chiudendo la frazione in poco più di 20 ...

