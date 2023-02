Atp Marsiglia 2023, quando esordisce Sinner? Avversario e diretta tv (Di lunedì 20 febbraio 2023) Jannik Sinner non sembra voler interrompere il suo buon periodo di forma e fiducia, così dopo la vittoria di Montpellier e la finale raggiunta a Rotterdam è già tempo di tornare in campo. L’azzurro è la seconda testa di serie del tabellone dell’ATP 250 di Marsiglia e ha confermato tramite i social la sua presenza in Francia, anche perché può usufruire di un bye al primo turno. L’esordio del classe ’01, questa settimana al n°12 del ranking mondiale – avverrà mercoledì 22 febbraio o ancor più probabilmente giovedì 23 febbraio. L’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill attende di conoscere il suo Avversario, che uscirà dalla sfida di primo turno tra il russo Safiullin e il giovane trasalpino Fils, già affrontato e battuto da Jannik poco più di una settimana fa nella semifinale di Montpellier. I diritti di trasmissione del torneo sono ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 febbraio 2023) Janniknon sembra voler interrompere il suo buon periodo di forma e fiducia, così dopo la vittoria di Montpellier e la finale raggiunta a Rotterdam è già tempo di tornare in campo. L’azzurro è la seconda testa di serie del tabellone dell’ATP 250 die ha confermato tramite i social la sua presenza in Francia, anche perché può usufruire di un bye al primo turno. L’esordio del classe ’01, questa settimana al n°12 del ranking mondiale – avverrà mercoledì 22 febbraio o ancor più probabilmente giovedì 23 febbraio. L’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill attende di conoscere il suo, che uscirà dalla sfida di primo turno tra il russo Safiullin e il giovane trasalpino Fils, già affrontato e battuto da Jannik poco più di una settimana fa nella semifinale di Montpellier. I diritti di trasmissione del torneo sono ...

