ATP Doha 2023 | Sonego lotta ma perde contro Murray | avanzano Davidovich Fokina e Kubler

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Cala il sipario sulla prima giornata all’ATP 250 di. Sul cemento outdoor qatariota si sono disputate oggi le prime cinque partite valide per il primo turno e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Niente da fare per l’italiano Lorenzonell’esordioil britannico Andy. Dopo la conquista del primo parziale per 6-4, l’italianoi successivi due set per 6-1 7-6(4) e saluta dunque subito il torneo. Peral secondo turno ci sarà la difficile sfidail tedesco Alexander Zverev (testa di serie n.4), che debutterà nell’evento didopo il bye del primo turno. Passano al secondo turno Alejandroe ...

Gli highlights del match tra Lorenzo Sonego ed Andy Murray , valevole per il primo turno del torneodi2023 , in cui il tennista britannico si è imposto in tre set sull'azzurro mediante il punteggio di 4 - 6 6 - 1 7 - 6(4). Dopo questa grande prova di forza, che l'ha visto anche annullare ...... dopo il secondo ko consecutivo al primo turno: il 27enne torinese infatti è stato battuto 4 - 6, 6 - 1, 7 - 6(4) dopo 2 ore e 33 minuti da Andy Murray all'di. Non mancano i rimpianti per ...

