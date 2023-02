Atp Doha 2023: programma, orari e ordine di gioco di martedì 21 febbraio (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Doha 2023 della giornata di martedì 21 febbraio. Ad aprire le danze sul campo centrale saranno il bieloruss Ivashka e l’olandese Van De Zandschulp, mentre a seguire toccherà al finlandese Ruusuvuori e al britannico Evans. Nel pomeriggio spazio a Shelbayh contro Kwon, mentre in serata lo spagnolo Bautista Agut affronterà l’ungherese Marton Fucsovics. Sul Grandstand 1 il primo incontro di giornata vedrà opposti l’olandese Griekspoor e il francese Halys, mentre a seguire ci sarà la sfida tra il georgiano Basilashvili e Muller. Ecco il programma completo dell’Atp di Doha 2023 di martedì 21 febbraio. CENTRE ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il, glie l’didel torneo Atp didella giornata di21. Ad aprire le danze sul campo centrale saranno il bieloruss Ivashka e l’olandese Van De Zandschulp, mentre a seguire toccherà al finlandese Ruusuvuori e al britannico Evans. Nel pomeriggio spazio a Shelbayh contro Kwon, mentre in serata lo spagnolo Bautista Agut affronterà l’ungherese Marton Fucsovics. Sul Grandstand 1 il primo incontro di giornata vedrà opposti l’olandese Griekspoor e il francese Halys, mentre a seguire ci sarà la sfida tra il georgiano Basilashvili e Muller. Ecco ilcompleto dell’Atp didi21. CENTRE ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #AtpDoha 2023: programma, orari e ordine di gioco di martedì 21 febbraio - gnk_fans : #blog #tennis #atpdoha #sonego E si parte con l'ATP 250 di Doha - TuttocalcioS : Nuova settimana di tornei ATP! Alle 16, all'ATP 250 di Doha, Lorenzo #Sonego ???? fa il suo esordio nel torneo: l'azz… - livetennisit : ATP 250 Marsiglia, Doha e ATP 500 Rio de Janeiro: I risultati con il dettaglio del Day 1. In campo Sonego e Musetti… - infoitsport : Dove vedere l’ATP Doha 2023 in TV e in streaming -