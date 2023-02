Atp 500 Rio de Janeiro 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 21 febbraio con Fognini (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il programma, con gli orari e l’ordine di gioco, del torneo Atp 500 di Rio de Janeiro 2023 per quanto riguarda la giornata di martedì 21 febbraio. Scende in campo il numero uno del seeding non prima delle ore 23 italiane contro il brasiliano Alves. Esordio anche per l’azzurro Fabio Fognoini contro il cileno Barrios Vera. Di seguito il programma completo. Quadra Guga Kuerten A partire dalle ore 20.30 italiane: (LL) Cerundolo vs (2) Norrie Non prima delle ore 23: (1) Alcaraz vs (WC) Alves A seguire: (WC) Bellucci vs (6) Baez Quadra 1 A partire dalle ore 20.30 italiane: Carballes Baena vs (4) Cerundolo A seguire: Fognini vs (Q) Barrios Vera A seguire: Lajovic vs (5) Schwartzman Quadra 2 A partire dalle ore 20.30 ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il, con glie l’di, del torneo Atp 500 di Rio deper quanto riguarda la giornata di21. Scende in campo il numero uno del seeding non prima delle ore 23 italiane contro il brasiliano Alves. Esordio anche per l’azzurro Fabio Fognoini contro il cileno Barrios Vera. Di seguito ilcompleto. Quadra Guga Kuerten A partire dalle ore 20.30 italiane: (LL) Cerundolo vs (2) Norrie Non prima delle ore 23: (1) Alcaraz vs (WC) Alves A seguire: (WC) Bellucci vs (6) Baez Quadra 1 A partire dalle ore 20.30 italiane: Carballes Baena vs (4) Cerundolo A seguire:vs (Q) Barrios Vera A seguire: Lajovic vs (5) Schwartzman Quadra 2 A partire dalle ore 20.30 ...

