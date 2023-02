Atalanta | se il fortino non regge si ritorna subito sull’altalena

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Grande partita e lezione di gioco sul campo della Lazio, partita da… polli e ko otto giorni dopo a Bergamo contro il Lecce. De Gregori direbbe che ‘Non c’è niente da capire‘ e forse è proprio così, quelli del Lecce direbbero che è il bello del calcio, chi tifarisponde che ‘non è da queste partite che si giudica una squadra’ e che ‘vinceremo a San Siro contro il Milan’. Si può anche scherzare, come no, dopo un altro lunch match indigesto, almeno a Bergamo va così quando si gioca all’ora di pranzo, dopo i precedenti spiacevoli con Cremonese (1-1) e Inter (2-3). Poi le ricadute fanno male, quel che si temeva e non si voleva che succedesse, cioè un gol subìto nei primi minuti, ha complicato tutto. Perché comunque affronti una squadra che sa quello che deve fare, magari anche con modi un po’ indisponenti per i tanti minuti persi dai giocatori a terra, però se dai ...