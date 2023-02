Atalanta Primavera: un punto a Roma per ripartire, ma finisce al terzultimo posto (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nel posticipo della 20ª giornata del campionato Primavera 1 TIM 2022-2023 “Trofeo Giacinto Facchetti” allo stadio Tre Fontane l’Atalanta di mister Fioretto conquista un punto prezioso contro la seconda in classifica: con la Roma finisce 1-1 una gara molto combattuta. A segno Vorlický, il pareggio arriva a un quarto d’ora dalla fine. Si comincia con una punizione di Cherubini fuori di poco al 5?, con i nerazzurri che tengono bene il campo e ribattono colpo su colpo. L’equilibrio si spezza al 35?: Vlahovi? lavora palla in area e vede l’inserimento di Vorlický, l’assist del serbo è splendido così come la conclusione mancina del trequartista ceco che sblocca il match. Al 38? Bertini para senza difficoltà la schiacciata di testa di Cassano e così il primo tempo si chiude con i nerazzurri in vantaggio. Nella ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nel posticipo della 20ª giornata del campionato1 TIM 2022-2023 “Trofeo Giacinto Facchetti” allo stadio Tre Fontane l’di mister Fioretto conquista unprezioso contro la seconda in classifica: con la1-1 una gara molto combattuta. A segno Vorlický, il pareggio arriva a un quarto d’ora dalla fine. Si comincia con una punizione di Cherubini fuori di poco al 5?, con i nerazzurri che tengono bene il campo e ribattono colpo su colpo. L’equilibrio si spezza al 35?: Vlahovi? lavora palla in area e vede l’inserimento di Vorlický, l’assist del serbo è splendido così come la conclusione mancina del trequartista ceco che sblocca il match. Al 38? Bertini para senza difficoltà la schiacciata di testa di Cassano e così il primo tempo si chiude con i nerazzurri in vantaggio. Nella ...

