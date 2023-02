Atalanta, occhi puntati su Pasalic: potrebbe rientrare contro il Milan (Di lunedì 20 febbraio 2023) Serie A. Dopo la giornata di riposo di lunedì 20 febbraio, l’Atalanta riprenderà ad allenarsi martedì 21 con l’analisi dell’imprevisto ko interno contro il Lecce e già la mente rivolta alla sfida di domenica sera 26 contro il Milan a San Siro. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 20 febbraio 2023) Serie A. Dopo la giornata di riposo di lunedì 20 febbraio, l’riprenderà ad allenarsi martedì 21 con l’analisi dell’imprevisto ko internoil Lecce e già la mente rivolta alla sfida di domenica sera 26ila San Siro.

