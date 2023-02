Atalanta | la media punti interna dal ritorno in Serie A Tradizione casalinga ribaltata

(Di lunedì 20 febbraio 2023) L’deve migliorare a tutti i costi il rendimento interno in campionato. Ecco i vari numeri a confronto Unaculturale e sportiva completamentenegli ultimi due anni. L’in casa fa molta più fatica rispetto a quando gioca in trasferta: un dato strano per una squadra che costruito storicamente i suoi traguardi (dalla promozione alla salvezza fino all’Europa). Statisticamente parlando i nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono all’ottavo posto con 17(4 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte) per rendimento interno, ma occorre analizzare laconquistata tra le mura amiche dalinA dell’, ovvero dalla stagione 2011-2012. Peggiore del rendimento attuale ci sono soltanto ...

... tranne l', hanno conquistato i tre punti. Non si sono avvicinate, dunque, Inter, Milan, ... Ha dalla sua tutta inazionali e anche le istituzioni. L'endorsement dell'amministratore ...... sfruttando al meglio il passo falso dell'. "Abbiamo sempre condotto la partita, per ... Tante squadre, eccetto il Napoli, hanno lasciato punti con avversari di- bassa classifica. Immobile ...

Atalanta-Lecce, dove vedere la partita in tv: gli orari Sky Sport

Atalanta-Lecce, Baroni e il colpo da salvezza: "Che gruppo, che gioia" Tuttosport

Lecce, Baroni: “Aggredito e tolto idee all’Atalanta” ItaSportPress

Lecce, Sticchi Damiani e la vittoria con l'Atalanta: "La squadra merita un dieci" Tuttosport

Muro esperto e attacco giovane: il segreto dell'Atalanta Calcio Atalanta

L'algerino e Magic Mike pronti almeno per la panchina contro i bergamaschi. Poi avranno dieci giorni per mettere nel mirino il ritorno di Champions ...In casa Atalanta si esamina a fondo l'inatteso passo falso interno contro il Lecce. Il tecnico Gian Piero Gasperini non si tiene in gola l'insoddisfazione.