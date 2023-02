Aston Villa | Emery | «Non direi mai al portiere di salire nel recupero»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 febbraio 2023)furioso con il Dibu Martinez per il gol del 4-2 preso dall’contro l’Arsenal, arrivato con ilsalito in area su un corner Unayfurioso alla fine della partita trae Arsenal, persa per 4-2, con l’ultima rete di Martinelli arrivato perchè Emiliano “El Dibu” Martinez era salito nell’area avversaria su un calcio d’angolo. Di seguito le sue parole. «Nonmai al miodi provare a segnare nel: 1 volta su 100 si arriva al gol in queste situazioni. È decisamente più probabile che ti segnino gli altri. Bisogna essere intelligenti, si può perdere, ma non così» L'articolo proviene da Calcio News 24.