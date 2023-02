Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Aston Martin: Stroll cade con la bici, niente test Bahrain leggi su Gloo - asteMattonicini : - TraversoLunedi : ?? L. Stroll salterà i test pre-stagionali di questa settimana in Bahrain, in seguito ad un incidente, descritto com… - Italia_Notizie : Lance Stroll, incidente in bici: il pilota Aston Martin salta i test in Bahrein - Nick_cannonier : L'anno scorso Vettel col COVID Quest'anno Stroll che ha fatto un'incidente mentre si stava allenando. Nel 2020 sono… -

Il pilota canadese dellaha reso noto di "aver avuto uno sfortunato incidente mentre mi allenavo in bicicletta. Non vedo l'ora che cominci la stagione sono motivato a riprendermi il ...Il pilota canadese dell'avrebbe riportato una lesione al braccio destro: in dubbio anche il suo recupero per il via della ...

Aston Martin: «Alonso è come un ingegnere in più, ferocemente motivato e competitivo» Formula1 Web Magazine

F1 | Perché l'approccio esigente di Alonso è una spinta per Aston Martin Motorsport.com - IT

Coppie piloti: Aston Martin con più GP, McLaren la più giovane FormulaPassion.it

Aston Martin garantisce alla McLaren Vandoorne e Drugovich FormulaPassion.it

Il pilota canadese dell'Aston Martin avrebbe riportato una lesione al braccio destro: in dubbio anche il suo recupero per il via della stagione ...Niente test pre-campionato in Bahrain per Lance Stroll, rimasto ferito in un incidente accadutogli a pochi giorni dall'avvio ufficiale della stagione di Formula 1. (ANSA) ...