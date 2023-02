Assoluti a Squadre di Karate: le Fiamme Oro sul podio anche per le Giovanili (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ostia – Cala il sipario sugli splendidi Campionati Italiani a Squadre Sociali, andati in scena al PalaPellicone di Ostia in questo fine settimana. Dopo gli Assoluti di sabato (leggi qui), giornata ieri dedicata alle classi d’età Giovanili, Cadetti e Juniores, con la partecipazione complessiva di quasi 50 Squadre del territorio nazionale. Nelle competizioni Giovanili abbiamo rivisto molti dei nomi protagonisti agli Europei Giovanili di inizio mese. Nel kata le medaglie d’oro sono state conquistate dal Karate Riccione, con la squadra formata da Maria Marconi, Aurora Serinelli e il bronzo continentale (Giovanili 2023 a Squadre) Martina Padoan, e dalle Fiamme Oro Roma, con Luigi Matacchioni, Giuseppe Rosiello (entrambi ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ostia – Cala il sipario sugli splendidi Campionati Italiani aSociali, andati in scena al PalaPellicone di Ostia in questo fine settimana. Dopo glidi sabato (leggi qui), giornata ieri dedicata alle classi d’età, Cadetti e Juniores, con la partecipazione complessiva di quasi 50del territorio nazionale. Nelle competizioniabbiamo rivisto molti dei nomi protagonisti agli Europeidi inizio mese. Nel kata le medaglie d’oro sono state conquistate dalRiccione, con la squadra formata da Maria Marconi, Aurora Serinelli e il bronzo continentale (2023 a) Martina Padoan, e dalleOro Roma, con Luigi Matacchioni, Giuseppe Rosiello (entrambi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Karate, Assoluti a squadre: dominano le #FiammeOro, vittoria anche per il Talarico Karate Team - FijlkamOfficial : Assoluti a squadre: dominano le Fiamme Oro e il Talarico Karate Team - il_Monferrato : La 'Na Ka Ryu' a Roma ai Campionati Assoluti a squadre - aboutjklub : ?? I precedenti assoluti vs squadre francesi in tutte le Competizioni ufficiali e in UEFA #EuropaLeague. ????… - FijlkamOfficial : Al via i Campionati Italiani a Squadre: sabato Assoluti e domenica Giovanili -