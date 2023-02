Assogna | «Inter | Porto squadra difficile! Una qualità farà preferire Dzeko»

(Di lunedì 20 febbraio 2023) L’agli ottavi di Champions League sfiderà ildi Conceicao, unache non perde da ottobre.a Sky Sport si concentra proprio su questo aspetto sottolineando perché Inzaghi potrebbein attacco QUESTIONE DI CARATTERISTICHE – L’si appresta a giocare l’andata degli ottavi di Champions League contro ildi Sergio Conceicao. Paolosottolinea il grande momento deighesi: «Loro vengono da 22 risultati utili consecutivi. Ilè unadifficile da affrontare perché concede pochi spazi e secondo me la capacità didi fare il regista offensivo facendo giocare bene lalo ...

Assogna: «In Europa scelgo Dzeko. Porto sa sfruttare debolezze altrui» Inter-News.it

Assogna: «Posto in Champions League Vedo l’Inter già qualificata. Le altre…» Inter-News.it

Assogna | «Posto in Champions League Vedo l'Inter già qualificata ... Zazoom Blog

Assogna: «Inter, con Dzeko e Lautaro Martinez oltre Lukaku! Un grande mistero» Inter-News.it

Assogna: “Gagliardini incompiuto, ma via dall’Inter può ritrovare la nazionale” fcinter1908

Inzaghi ha Dzeko che sta benissimo, gli allenatori sono lautamente pagati per prendere decisioni ma in questi casi come quello di Lukaku è molto difficile» DIFFICILE – Romelu Lukaku ed Edin Dzeko, chi ...