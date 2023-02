Assemblea generale dell’Unione regionale: eletti i delegati delle province campane (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta l’annunciata Assemblea generale dell’Unione regionale delle province campane nella Sala Consiliare della Rocca dei Rettori di Benevento. L’Assemblea, con la partecipazione dei Presidenti e amministratori, è stata presieduta dal Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, affiancato dal Vice Presidente Antonio Capuano, nella qualità di Consigliere delegato all’Upi. Il saluto della Città capoluogo è stato portato in Assemblea dal Sindaco Clemente Mastella. L’Assemblea ha discusso a lungo in merito alla gestione delle materie che la legge n. 56 del 2014 (la “Del Rio”) assegna agli Enti di area vasta, in particolare per quanto attiene l’edilizia scolastica ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta l’annunciatanella Sala Consiliare della Rocca dei Rettori di Benevento. L’, con la partecipazione dei Presidenti e amministratori, è stata presieduta dal Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, affiancato dal Vice Presidente Antonio Capuano, nella qualità di Consigliere delegato all’Upi. Il saluto della Città capoluogo è stato portato indal Sindaco Clemente Mastella. L’ha discusso a lungo in merito alla gestionematerie che la legge n. 56 del 2014 (la “Del Rio”) assegna agli Enti di area vasta, in particolare per quanto attiene l’edilizia scolastica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ILMARCHESE__ : RT @freedomsempre68: SAPPIATELO!!! ?? DICHIARAZIONI DEL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA FEDERAZIONE RUSSA?? 'In vista dell'undicesima sessio… - TV7Benevento : Assemblea generale dell'Unione delle Province Campane - - ardigiorgio : RT @g_boggero: @OGiannino Onestamente non ne sarei così sicuro (il discorso sulla dipendenza tedesca dal gas russo all’assemblea generale d… - g_boggero : @OGiannino Onestamente non ne sarei così sicuro (il discorso sulla dipendenza tedesca dal gas russo all’assemblea g… - BruColli70 : RT @freedomsempre68: SAPPIATELO!!! ?? DICHIARAZIONI DEL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA FEDERAZIONE RUSSA?? 'In vista dell'undicesima sessio… -