Assegno unico, spetta anche ai genitori vedovi: la somma sarà riconosciuta in automatico. Messaggio INPS (Di lunedì 20 febbraio 2023) L'INPS, con il Messaggio n.724 del 17 febbraio, fornisce nuove informazioni riguardo all'Assegno unico e Universale per i figli a carico, introdotto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, per quanto riguarda l'applicazione della maggiorazione prevista per i nuclei vedovili. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 febbraio 2023) L', con iln.724 del 17 febbraio, fornisce nuove informazioni riguardo all'e Universale per i figli a carico, introdotto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, per quanto riguarda l'applicazione della maggiorazione prevista per i nucleili. L'articolo .

