Assegno unico, bonus esteso ai genitori rimasti vedovi (Di lunedì 20 febbraio 2023) La maggiorazione dell’Assegno unico per i figli a carico non riguarda solo i nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano, ma anche quelli in cui uno dei due viene a mancare, per un anno dal decesso. E’ la novità introdotta dall’Inps con il messaggio 724 del 17 febbraio 2023: il bonus previsto nel caso di due genitori con redditi da lavoro viene esteso anche ai nuclei familiari con genitori vedovi. Spetta nell’annualità in cui si è verificata la morte del genitore lavoratore e non necessita di domanda, ma viene attribuita in maniera automatica per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2022. Assegno unico, la novità per i genitori vedovi L’Inps ricorda che per le ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 20 febbraio 2023) La maggiorazione dell’per i figli a carico non riguarda solo i nuclei familiari in cui entrambi ilavorano, ma anche quelli in cui uno dei due viene a mancare, per un anno dal decesso. E’ la novità introdotta dall’Inps con il messaggio 724 del 17 febbraio 2023: ilprevisto nel caso di duecon redditi da lavoro vieneanche ai nuclei familiari con. Spetta nell’annualità in cui si è verificata la morte del genitore lavoratore e non necessita di domanda, ma viene attribuita in maniera automatica per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2022., la novità per iL’Inps ricorda che per le ...

