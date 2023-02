Assegno Unico 2023, arrivano gli aumenti: i nuovi importi e soglie ISEE rivalutati da febbraio (Di lunedì 20 febbraio 2023) A un anno dall’entrata in servizio a pieno regime, l’Assegno Unico 2023 vede una serie di importanti novità. La prima è l’arrivo, con la mensilità di febbraio, degli aumenti dovuti alla rivalutazione per l’adeguamento all’inflazione. In attesa della Circolare Inps contenente le indicazioni sui nuovi importi rivalutati, un’anticipazione de Il sole 24 Ore ha rivelato che la percentuale di rivalutazione è pari all’8,1%, e si applica sia sugli importi base che sulle maggiorazioni: questo vuol dire che l’importo-base per figli minorenni passa da 175 a 189 euro per quanto riguarda la soglia massima, mentre la soglia minima passa da 50 a 54 euro. L’importo dell’Assegno Unico varia in base ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 20 febbraio 2023) A un anno dall’entrata in servizio a pieno regime, l’vede una serie di importanti novità. La prima è l’arrivo, con la mensilità di, deglidovuti alla rivalutazione per l’adeguamento all’inflazione. In attesa della Circolare Inps contenente le indicazioni sui, un’anticipazione de Il sole 24 Ore ha rivelato che la percentuale di rivalutazione è pari all’8,1%, e si applica sia suglibase che sulle maggiorazioni: questo vuol dire che l’importo-base per figli minorenni passa da 175 a 189 euro per quanto riguarda la soglia massima, mentre la soglia minima passa da 50 a 54 euro. L’importo dell’varia in base ...

