Assalto CGIL a Roma, il leader di Forza Nuova chiede di ascoltare Ignazio La Russa come teste (Di lunedì 20 febbraio 2023) Per i fatti legati all'Assalto della sede centrale della CGIL a Roma, Roberto Fiore chiede che venga ascoltato Ignazio La Russa. Il leader di Forza Nuova, imputato per i fatti del 9 ottobre 2021, avrebbe tirato in ballo l'attuale Presidente del Senato della Repubblica italiana, poichè in una sua intervista pubblica parlò "d'infiltrazioni all'interno della manifestazione no vax e no green pass" che si tenne quel giorno nella Capitale. Assalto CGIL, Fiore tira in ballo il Presidente del Senato Cosa ci sarà di vero nelle parole di Roberto Fiore? Difficile capirlo. Il leader del gruppo di estrema destra, infatti, vorrebbe sentire la deposizione di Ignazio La ...

