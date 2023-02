Aspettativa non Retribuita per Altro Lavoro

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Se stai valutando l’ipotesi di metterti inper intraprendere unè necessario che tu sappia alcune cose al riguardo. Non è insolito che chi ha già un’occupazione riceva da altri una proposta di, specie se per un periodo determinato. Proposta che spinge molti, per arrotondare, a valutare l’idea di mettersi ine accettare, per il periodo di tempo della durata del contratto, una tempo determinato, magari con l’intenzione di arrotondare le entrate o per qualsiasimotivo. Ma cosa dicono la legge e i CCNL a tal proposito?: cos’è e come Funziona Prima di rispondere alla domanda, vediamo in cosa consiste ...