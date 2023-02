Ascolti tv | i dati del 19 febbraio

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Idi ieri sera Nella serata di ieri, domenica 192023, su Rai1 la prima puntata di Resta con Me ha portato a casa 3.752.000 spettatori pari al 21.4% di share. Alle spalle su Canale5 la nuova edizione de Lo Show dei Record conquista 2.489.000 spettatori con uno share del 15.9%. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 848.000 spettatori (4.1%), mentre Blue Bloods 698.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 Red è visto da 971.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha portato a casa 2.513.000 spettatori pari al 12.5% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.578.000 spettatori pari al 10.7% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Zona Biancatotalizza un a.m. di 552.000 spettatori (3.8%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 847.000 spettatori pari al 5.8%. L'articolo proviene da 361 Magazine.

dell'access prime time .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 19 febbraio: vince Francesco Arca con "Resta con me". Ecco idella prima serata con il numero dei ...DayTime Pomeriggio, idel 19 febbraio 2023 RAI 1 Domenica In: 0.000.000 spettatori ( 0.00 %) . Ciao Maschio : 0.000.000 di spettatori con il 0.00 % di share. Canale 5 Amici : 0.000.000 ...

Ascolti tv, domenica 19 febbraio 2023: Resta con me (21.4%), Guinness – Lo Show dei Record (15.9%), Che tempo che fa (12.5%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti tv, sabato 18 febbraio 2023: Tale e Quale Show (23.6%), C’è posta per te (27.7%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti tv, dati auditel giovedì 16 febbraio: Che Dio Ci Aiuti cala, GF Vip segue. Gli eliminati di Masterchef Virgilio Notizie

Ascolti TV 18 febbraio 2023, dati auditel ieri sera: C’è Posta per Te contro Tale e Quale Show Sanremo Piper Spettacolo Italiano

Ascolti TV 17 febbraio 2023, dati auditel ieri sera: Buongiorno Mamma 2 contro The Voice Senior Piper Spettacolo Italiano

Domenica 19 febbraio, la sfida televisiva tra la fiction Resta con me con Francesco Arca e il programma Lo Show dei Record condotto da Gerry Scotti ...La prima puntata di Resta con me è l’ennesimo successo, la fiction con Francesco Arca e e Laura Adriani non delude le aspettative e conferma gli ottimi risultati dei prodotti di Rai 1: ma quanto ha f ...