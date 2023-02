Ascolti TV | Domenica 19 febbraio 2023

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Resta con Me Nella serata di ieri,19, su Rai1 la prima puntata di Resta con Me ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 la nuova edizione de Lo Show dei Record parte da .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato .000 spettatori (%), mentre Blue Bloods .000 spettatori (%). Su Italia1 Red è scelto da .000 spettatori (%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha incollato davanti al video .000 spettatori pari al % e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo .000 spettatori pari al % (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato .000 spettatori pari al %. Su Tv8 4 Hotel segna .000 spettatori (%). Sul Nove Sono nata il 23 in replica è seguito da .000 spettatori (%). Access Prime Time Su Rai1 Soliti ...