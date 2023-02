ASCOLTI TV 19 FEBBRAIO 2023 | LE PREMIERE DI RESTA CON ME 21 | 4% E LO SHOW DEI RECORD 15 | 9% | OTTIMO FAZIO 12 | 5%+10 | 7% | AMICI 22 | 4% | DOMENICA IN 19 | 4%+18 | 8% | LINEA VERDE 24%

(Di lunedì 20 febbraio 2023)TV 19· Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3638 39.00 PT – 8638 43.08 24 – 3369 36.12 PT – 7108 35.45 Pres. In Famiglia – 203 12.50Tg1 – xIn Famiglia – 622 19.60 + 1440 23.70Paesi che Vai – xA Sua Immagine – 1588 20.20Santa Messa – xAngelus – x– 2305 21.80 + 3041 24.00Tg1 – xPres.In – 2393 17.10In – 2532 19.40 + 2203 18.80In – 2060 17.50Da Noi A Ruota Libera – 1867 14.60L’Eredità – 3064L’Eredità – 4215Tg1 – xSoliti Ignoti – 4794 23.53Con Me – 3752 21.42 (x + x)Speciale Tg1 – x Prima Pagina – xTg5 – xViaggi del Cuore – xSanta Messa – xStorie Mela– xStorie Mela– ...

tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 19: vince Francesco Arca con "Resta con me". Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share: ...tv di domenica 192023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Resta con me " contro " Guinness - Lo Show dei Record ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, ...

Ascolti tv, domenica 19 febbraio 2023: Resta con me (21.4%), Guinness – Lo Show dei Record (15.9%), Che tempo che fa (12.5%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti tv sabato 18 febbraio: chi ha vinto tra Tale e Quale Sanremo e C'è posta per te Fanpage.it

Ascolti tv domenica 19 febbraio 2023: Resta con me a 3,8 (21,4%), CTCF a 2,5 (12,5%), Lo show dei record 2,5 mln (15,9%), Tvblog

Ascolti tv, sabato 18 febbraio 2023: Tale e Quale Show (23.6%), C’è posta per te (27.7%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti TV 18 febbraio 2023, dati auditel ieri sera: C’è Posta per Te contro Tale e Quale Show Sanremo Piper Spettacolo Italiano

Varie coltellate, l’ultima all’altezza del cuore. Una lite alla stazione di Valle Aurelia, a Roma, è degenerata in omicidio. A perdere la vita, nella serata di domenica 19 febbraio, un cittadino filip ...ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 19 febbraio 2023 Su Rai 1 è andato in onda Resta con me. Su Rai 2 NCIS. Su Rai 3 Che tempo che fa. Su Rete 4 Zona Bianca ...