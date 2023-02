Arsenal | per l'attacco si guarda in Germania

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Jesper Lindstrom, come riportato da tabloid inglesi, è finito nel mirino dell’. L'attaccante danese classe 2000, di...

Ma essendo i presidenti onorari dei BAFTA hanno dovuto presiedere e perdersi pure Aston Villa -(gran partita, 4 a 2i Gunners, che staccano nuovamente il ManCity in vetta alla classifica)...Abbonatileggere anche Venerdì 10/2 Sabato 11/2 Domenica 12/2 Lunedì 13/2 Martedì 14/2 ...45 Lazio - Atalanta 0 - 2 CALCIO - PREMIER LEAGUE 13:30 West Ham - Chelsea 1 - 1 16:00- Brentford ...

Premier League, Aston Villa-Arsenal 2-4: video, gol e highlights Sky Sport

Aston Villa vs Arsenal è stata la partita dell'anno Rivista Contrasti

Emery esplode contro Dibu Martinez dopo il gol dell'Arsenal a porta ... Fanpage.it

Arsenal-Manchester City 1-3, gol e highlights: segnano De Bruyne, Grealish e Haaland Sky Sport

Arsenal-City in contemporanea alla Champions per uno scambio di ... IlNapolista

Si parla di Champions League con Rafa Benitez. La scusa è Liverpool-Real Madrid di domani sera ma secondo l’allenatore spagnolo c’è un’altra delle sue ex squadre che può dire la sua nella massima comp ...Siamo stati alla cerimonia di premiazione (con tanto di incontro in bagno con Austin Butler) dei più prestigiosi premi cinematografici britannici. C’erano pure William e Kate, ma erano la cosa meno in ...