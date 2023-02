Arriva in Italia la prima lavatrice in abbonamento (Di lunedì 20 febbraio 2023) Haier WashPass ha tre piani disponibili, a seconda del numero di lavaggi desiderati, e utilizza l'intelligenza artificiale per creare un mix perfetto dei detersivi Leggi su wired (Di lunedì 20 febbraio 2023) Haier WashPass ha tre piani disponibili, a seconda del numero di lavaggi desiderati, e utilizza l'intelligenza artificiale per creare un mix perfetto dei detersivi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BelpietroTweet : L’esecutivo costretto a tamponare la voragine aperta da M5s, Pd e Renzi per finanziare le promesse grilline. Il Con… - Tg3web : Arriva da Legambiente l'ennesimo allarme sulla siccità in Italia. Sulle Alpi c'è il 53 percento di neve in meno ris… - Agenzia_Italia : L'obiettivo del tycoon è cavalcare l'ondata d'indignazione nei confronti dell'amministrazione Biden, a cui si attri… - didimanonegra : @Alecammarano @Zheloconti mangia insetti italiani! costano un botto, ma ne va la pena!quando il deserto arriva in p… - ACoppolino52 : RT @BelpietroTweet: L’esecutivo costretto a tamponare la voragine aperta da M5s, Pd e Renzi per finanziare le promesse grilline. Il Conte b… -