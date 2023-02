Arresto cardiaco in campo, salvato dalla madre infermiera di un compagno: “Mi ha chiamato sua mamma in lacrime” (Di lunedì 20 febbraio 2023) “mamma corri, scendi in campo, Alessandro sta morendo, non respira più”: Beatrice Passaglia, infermiera professionale di 54 anni, è intervenuta prontamente per soccorrere un 27enne colto da Arresto cardiaco, chiamata da suo figlio, compagno di squadra del malcapitato. È corsa giù dagli spalti dello stadio di Ribolla, in provincia di Grosseto, e ha coordinato i soccorsi al giovane riverso a terra. “Voi fategli il massaggio cardiaco, io mi occupo della respirazione bocca a bocca”, ha detto a due dirigenti che erano in campo. Dopo venti minuti Alessandro Mori ha riaperto gli occhi: “Ho capito che era salvo e gli ho detto scherzando che finalmente si è svegliato perché lo avevo baciato sulla bocca, come nelle favole”. Tutti in campo erano ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 febbraio 2023) “corri, scendi in, Alessandro sta morendo, non respira più”: Beatrice Passaglia,professionale di 54 anni, è intervenuta prontamente per soccorrere un 27enne colto da, chiamata da suo figlio,di squadra del malcapitato. È corsa giù dagli spalti dello stadio di Ribolla, in provincia di Grosseto, e ha coordinato i soccorsi al giovane riverso a terra. “Voi fategli il massaggio, io mi occupo della respirazione bocca a bocca”, ha detto a due dirigenti che erano in. Dopo venti minuti Alessandro Mori ha riaperto gli occhi: “Ho capito che era salvo e gli ho detto scherzando che finalmente si è svegliato perché lo avevo baciato sulla bocca, come nelle favole”. Tutti inerano ...

