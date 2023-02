Arrestati 3 pusher a Napoli | monitoravano la strada con telecamere

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 20 febbraio 2023), addosso 8 g. di hashish e altrettanti di cocaina. Nelle loro disponibilità anche un impianto di videosorveglianza. I carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio tre uomini. Tutti del posto e giò noti alle forze dell’ordine, sono stati sorpresi in Viale Traiano, in un locale utilizzato verosimilmente come punto di smercio degli stupefacenti. Addosso 8 grammi di hashish e altrettanti di cocaina. Nelle loro disponibilità anche materiale per il confezionamento delle dosi, un impianto di videosorveglianza e 1528 euro in contante ritenuto provento di spaccio. Finiti in manette prima di poter fuggire, sono stati portati in carcere, in attesa di giudizio. Se ti va ...