Armi e alcol | controlli a Montella e Castelfranci

(Di lunedì 20 febbraio 2023) All’esito deidal parte della Compagnia ditrovatee guida sotto effetto dil’esito deinell’avellinese. Continuano i servici mirati alla prevenzione e alla repressione di reati predatori del Comando Provinciali di Avellino. Proprio nell’ambito di tali servizi, il dispositivo messo in campo dalla Compagnia diha permesso di effettuaree perquisizioni. In particolare, denunciato per “Guida sotto l’influenza di alcool” un trentenne di Volturara Irpina. Fermato ain evidente stato di alterazione psicofisica. All’esito di specifici accertamenti è risultato avere un tassoemico superiore al limite consentito per ...

Il conducente dell'auto positivo all'Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via del Mare ... intercettazioni e blocco dei flussi economici rappresentano poi - ha aggiunto - lefondamentali ...Il conducente dell'auto positivo all'Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via del Mare ... arrestato 17/02/2023 - 11:31 Redazione Eventi 0 143 LECCE - Cocaina, marijuanma e, un arresto ...

Neopatentato fermato in motorino positivo all'alcol test Il Tirreno

Ubriaco alla guida dell'auto rifiuta di sottoporsi all'alcol test: denunciato MessinaToday

Audit C: il questionario per valutare il consumo di alcol Gms SRL

Causa incidente e scappa dal pronto soccorso dove ha rifiutato l'alcol test: denunciato AgrigentoNotizie

Controlli anti alcol dei carabinieri Due patenti ritirate, auto ... Messaggero Veneto

In particolare, è stato denunciato per “Guida sotto l’influenza di alcool” un trentenne di Volturara Irpina ... al controllo del rispetto della normativa in materia di armi e munizioni ai sensi del ...“Mi hanno aggredito, ho un machete in mano e adesso mi vendico”. Questo il contenuto della inquietante chiamata fatta al numero unico per le emergenze verso mezzogiorno di sabato 11 febbraio: la telef ...