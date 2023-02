Arena del Futuro, il Governo visita l'autostrada che ricarica le auto elettriche dall'asfalto (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il Governo italiano , con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli, ha fatto visita all'Arena del Futuro, il polo sperimentale lungo l'autostrada Brebemi dove l'azienda, ... Leggi su motori.quotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ilitaliano , con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli, ha fattoall'del, il polo sperimentale lungo l'Brebemi dove l'azienda, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucatelese : Il talento adamantino di Massimo Troisi, come di spiega oggi Lello Arena, fu controcorrente, fu rottura del paradig… - ilvolo : “TUTTI PER UNO” Da oggi sono aperte le vendite per i nostri concerti dell’1 e del 3 maggio all’arena di Verona!… - elisatoffoli : Il concerto del 3 giugno è sold out! Grazie a tutti ???????????? I biglietti per il 4 giugno sono disponibili qui:… - EliElielba : RT @lucatelese: Il talento adamantino di Massimo Troisi, come di spiega oggi Lello Arena, fu controcorrente, fu rottura del paradigma, fu a… - Shardana27 : RT @MarceVann: Spunta il «quadrumvirato del Pd» ed è fuggi fuggi dai salotti buoni dem. Nell’inchiesta #Qatargate è ricostruito un retro… -