Area di crisi di Marcianise, domani apre lo sportello per gli aiuti alle Pmi. Stanziati fino a 17,6 mln di euro (Di lunedì 20 febbraio 2023) alle 12 di domani, 21 febbraio, apre lo sportello per la selezione di iniziative imprenditoriali nell'Area di crisi industriale complessa di Marcianise (Caserta), a valere sul regime di aiuti della Legge 181/89, che ha l'obiettivo di semplificare e accelerare le procedure in favore delle imprese che richiedono agevolazioni per realizzare programmi di investimento nelle aree di crisi industriali, complesse e non complesse. Il ministero delle Imprese e del made in Italy – Mimit mette a disposizione 15,4 milioni di euro a sostegno dei programmi di investimento per lo sviluppo industriale del territorio. Le risorse potranno essere incrementate sino ad un massimo di 17,6 milioni euro in base all'esito delle valutazioni in ...

