Appalti pilotati | in carcere ex consigliere regionale di Fdi

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Luciano Passariello, exdi Fratelli d’Italia, non eletto alle elezioni Politiche del 2018, è una delle tre persone nei confronti delle quali il gip Antonio Baldassarre ha disposto la misura cautelare innell’ambito dell’inchiesta suglialla Sma, società in house della Regione Campania che opera nel settore ambientale. Gli altri due destinatari della stessa misura cautelare sono Alessandro Soria, responsabile area manutenzione del territorio della Sma Campania e Cosimo Silvestro, responsabile relazioni esterne ed industriali della stessa società. Gli arresti domiciliari sono stati disposti per Agostino Chiatto, dipendente della Sma, distaccato presso la segreteria di Passariello, e Antonio Tuccillo, amministratore e ...

In tutto sono nove le persone indagate per corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente in pubblicie ...Gli episodi corruttivi si sarebbero verificati per pilotaresia presso la Sma Campania, società in house della Regione Campania, che presso il Comune di Napoli. Inoltre, nel corso delle ...

Appalti pilotati e corruzione. Inchiesta sulla Sma Campania, società in house della Regione, e Comune di Napoli. Ad intascare soldi anche un ex consigliere regionale candidato alle politiche del 2018.