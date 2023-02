Appalti pilotati, Iannone: “Passariello espulso da FdI nel 2018” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “In merito all’arresto dell’ex Consigliere Regionale Luciano Passariello si chiarisce che Fratelli d’Italia lo ha espulso dal partito già nel 2018. Una scelta di rigore immediatamente consumata, su proposta del Coordinamento Regionale, dai vertici nazionali del Partito che il Passariello ha attacco anche pubblicamente e scegliendo altre collocazioni politiche. Un’inchiesta di Fanpage ci vide immediatamente reattivi con gli anticorpi morali che il nostro Partito possiede. Per noi la cultura della legalità è la stella polare dell’azione politica e vedere il soggetto interessato essere menzionato come nostro esponente non rende giustizia al fatto vero e al nostro irreprensibile senso di rigore. Dal 2018 Passariello è stato allontanato”. Lo dichiara ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “In merito all’arresto dell’ex Consigliere Regionale Lucianosi chiarisce che Fratelli d’Italia lo hadal partito già nel. Una scelta di rigore immediatamente consumata, su proposta del Coordinamento Regionale, dai vertici nazionali del Partito che ilha attacco anche pubblicamente e scegliendo altre collocazioni politiche. Un’inchiesta di Fanpage ci vide immediatamente reattivi con gli anticorpi morali che il nostro Partito possiede. Per noi la cultura della legalità è la stella polare dell’azione politica e vedere il soggetto interessato essere menzionato come nostro esponente non rende giustizia al fatto vero e al nostro irreprensibile senso di rigore. Dalè stato allontanato”. Lo dichiara ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #Campania Appalti pilotati, in manette l'ex consigliere regionale e candidato parlamentare non eletto di #FdI Lucia… - 8FraAmi : RT @ultimora_pol: #Campania Appalti pilotati, in manette l'ex consigliere regionale e candidato parlamentare non eletto di #FdI Luciano #Pa… - LucaAlberti99 : RT @ultimora_pol: #Campania Appalti pilotati, in manette l'ex consigliere regionale e candidato parlamentare non eletto di #FdI Luciano #Pa… - PetrazzuoloF : RT @ultimora_pol: #Campania Appalti pilotati, in manette l'ex consigliere regionale e candidato parlamentare non eletto di #FdI Luciano #Pa… - umbeumbi : RT @ultimora_pol: #Campania Appalti pilotati, in manette l'ex consigliere regionale e candidato parlamentare non eletto di #FdI Luciano #Pa… -