Anzio | Lido dei Pini | ultimati i lavori per la realizzazione dei nuovi marciapiedi

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 20 febbraio 2023)– Ad, lungo la litoranea diDei, sono terminati i, coordinati dall’ufficio tecnico comunale, per ladei, della pubblica illuminazione green e dell’arredo urbano, con il posizionamento di fiorire e panchine lungo la litoranea. L’investimento complessivo per la nuova opera pubblica, ultimata in questi giorni, è stato pari a circa 200.000 euro. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di ...