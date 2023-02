Antonella Fiordelisi, quando fu concorrente a Caduta Libera (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ricordate quando Antonella Fiordelisi fu una concorrente del game show Caduta Libera? Ecco il video L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ricordatefu unadel game show? Ecco il video L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CFilDim : @Novella_2000 Anche voi volete vivere grazie ad @Anto_Fiordelisi . Ma fatte schifo com'è quella che ha detto quest… - RLapidato : RT @alicenlh: Ecco a voi il ritrovo degli Antonella Fiordelisi anonimi. Tavassi: “oggi sono 10 minuti che non parlo di Antonella” ????????????… - LetiziaSaints : RT @anna_f001: #donnalisi La gang del cortiletto:” non parliamo più di Antonella, non le diamo modo di emergere” Sempre loro h24, che si ri… - EremitaStefano : @dicoleparolacce @GrandeFratello I PIU GIUSTI FIORDELISI INCORVASSI @PATRIZIA-ROSS @PATRIZIAASBURGO E SUA FIGLIA AN… - anna_f001 : #donnalisi La gang del cortiletto:” non parliamo più di Antonella, non le diamo modo di emergere” Sempre loro h24,… -