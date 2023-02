Antonella difende Donnamaria | il chiarimento con Onestini le “regala” un nuovo rimprovero | “Non metterti in mezzo”

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 20 febbraio 2023) La festa di Carnevale ha acceso gli animi di tutti gli abitanti del Grande Fratello Vip. Edoardo, trovandosi in disaccordo con il suo gruppo di amici Spartani, è stato mandato via dal cortiletto da Oriana Marzoli eFiordelisi, per questo motivo, ha preso le difese del fidanzato anche quando stava provando a confrontarsi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.