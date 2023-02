Antica Osteria Magenes – Gaggiano

... ha scelto come location l'della Posta di Poggio Picenze con un raffinato menu orchestrato ... Confraternita Balla che te passa,e Nobile Congregazione di Sant'Agnese, Congrega Bar Gran ...Alle 12.15 la penultima tappa - aperitivo alla trattoria 'Al Contadino' (via Pozzuolo 204 nel quartiere di Sant'Osvaldo), mentre il percorso terminerà alle 13.45 all'Da Pozzo in ...

Antica Osteria La Grotta - Brescia centro storico Brescia a Tavola News

All'Antica Osteria Cavallini un confortevole e raffinato giardino d ... Horeca News

San Valentino 2023 a lume di candela all'Antica Osteria 1 Rosso FirenzeToday

A Udine e non solo torna il Carnevale in Osteria Il Friuli

Addio alle Anerete, l'antica osteria sarà demolita: al suo posto un nuovo palazzone ilgazzettino.it

Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...Pennacchi come location della sua intervista ha scelto la più antica osteria della città. «Dimmi un posto dove si fa più cultura che qui o in luoghi come questo, in questa città. Ti sfido», ci dice ...