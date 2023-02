Ant-Man and the Wasp | Quantumania segna il miglior weekend di apertura del franchise al box office USA

(Di lunedì 20 febbraio 2023) 104 milioni di dollari proiettano Ant-Man and thenell'olimpo del boxamericano,didelalla faccia delle critiche. Le recensioni negative non hanno penalizzato il debutto di Ant-Man and theal boxamericano. Tutt'altro. Con 104 milioni raccolti in 4.345 sale, e una media per sala di quasi 24.000 dollari, il cinecomic Marvel con Paul Ruddildidel, oltre a diventare ladel 2023 (finora) e la terzadi febbraio ...

and the Wasp:Quantumania" è il nuovo capitolo dell'MCU (Marvel Cinematic Universe). Un film divertente e avvincente, capace di nascondere sorprese ed intrecci inaspettati. La presenza di ...and the Wasp: Quantumania , inizio della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe , non ha prevedibilmente avuto problemi a conquistare la vetta del boxoffice italiano del weekend : in cinque ...

Tesoro, mi si è rotta la Marvel. La recensione di Ant-Man and the… i400Calci

Incassi USA: Ant-Man and the Wasp: Quantumania vince il weekend con 104 milioni! BadTaste.it Cinema

Ant-Man and the Wasp: Quantumania primo nel weekend del 16-19 febbraio Cineguru

Il nuovo Ant Man nasconde colpi di scena, risate e sorprese che strapperanno applausi in sala La Stampa

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, gli Easter Eggs e i Riferimenti al MCU Cinefilos.it

A farlo è stato Ant-Man and the Wasp: Quantumania: il cinecomic Marvel ha esordito con un botteghino di 2.069.651 euro, distanziando di un bel tratto Avatar 2 che questo fine settimana si è ...104 milioni di dollari proiettano Ant-Man and the Wasp: Quantumania nell'olimpo del box office americano, miglior weekend di apertura del franchise alla faccia delle critiche.