Ant-Man and the Wasp: Quantumania raggiunge un nuovo record d'incassi nei primi 4 giorni (Di lunedì 20 febbraio 2023) I nuovi numeri di Ant-Man and the Wasp: Quantumania confermano l'interesse del pubblico, pur scontrandosi coi pareri discordanti nei confronti della pellicola. Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha segnato un nuovo record di incassi al botteghino, raggiungendo i 120 milioni di dollari in 4 giorni. Si tratta del risultato migliore ottenuto dalla trilogia: il film è riuscito a superare, in pochissimo tempo, quanto ottenuto dai due film che lo hanno preceduto al cinema. Oltre ad aver guadagnato la miglior apertura in sala dell'intera trilogia, con 105 milioni di dollari nei primi 3 giorni, Ant-Man and the Wasp: Quantumania aveva anche raggiunto i 46 milioni nel giorno di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 febbraio 2023) I nuovi numeri di Ant-Man and theconfermano l'interesse del pubblico, pur scontrandosi coi pareri discordanti nei confronti della pellicola. Ant-Man and theha segnato undial botteghino,ndo i 120 milioni di dollari in 4. Si tratta del risultato migliore ottenuto dalla trilogia: il film è riuscito a superare, in pochissimo tempo, quanto ottenuto dai due film che lo hanno preceduto al cinema. Oltre ad aver guadagnato la miglior apertura in sala dell'intera trilogia, con 105 milioni di dollari nei, Ant-Man and theaveva anche raggiunto i 46 milioni nel giorno di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bbreathinn : RAGA stop non vi ho detto che ieri sono andato a vedere ant man - syriat91 : devo ancora guardare ant man - moviestruckers : #AntManAndTheWaspQuantumania, un incasso di oltre 3 milioni di euro al box office italiano - decarlimelissa8 : RT @UCI_Cinemas: Il film come deve essere vissuto! Scopri #AntManAndTheWasp: Quantumania in iSense a UCI Catania, UCI Casoria, UCI Lissone… - _JennWalts : @quinzel_ms Non rimanere delusa come la sottoscritta per ant man -