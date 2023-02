Ant-Man 3, il regista Peyton Reed: "Non farei un film sugli X-Men, ma uno su Nova sì" (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il regista di Ant-Man and The Wasp: Quantumania Peyton Reed non è interessato a girare un film sugli X-Men, ma gli piacerebbe realizzarne uno su Nova. Se chiedete al regista di Ant-Man and The Wasp: Quantumania Peyton Reed di quale progetto Marvel gli piacerebbe occuparsi in futuro, non aspettatevi certo gli X-Men. Nova, invece, è un altro discorso... In una recente intervista con il sito Collider, come riporta anche CBR, il fillmaker dietro la trilogia di Ant-Man ha commentato la possibilità di dirigere nuovi progetti per la Casa delle Idee ora che anche Ant-Man and the Wasp: Quantumania è nelle sale. "Sì, perchè no. Cioè, dovrebbe trattarsi del progetto giusto" è stata infatti la sua risposta, spiegando però che "Non ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ildi Ant-Man and The Wasp: Quantumanianon è interessato a girare unX-Men, ma gli piacerebbe realizzarne uno su. Se chiedete aldi Ant-Man and The Wasp: Quantumaniadi quale progetto Marvel gli piacerebbe occuparsi in futuro, non aspettatevi certo gli X-Men., invece, è un altro discorso... In una recente intervista con il sito Collider, come riporta anche CBR, il fillmaker dietro la trilogia di Ant-Man ha commentato la possibilità di dirigere nuovi progetti per la Casa delle Idee ora che anche Ant-Man and the Wasp: Quantumania è nelle sale. "Sì, perchè no. Cioè, dovrebbe trattarsi del progetto giusto" è stata infatti la sua risposta, spiegando però che "Non ...

