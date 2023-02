Ant-Man 3, il regista Peyton Reed: "La gente dà per scontato l'MCU" (Di lunedì 20 febbraio 2023) Per il regista di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il fatto che le storie dei film Marvel siano interconnesse non rappresenta più una novità per il pubblico. Nel parlare dell'eventualità di un suo ritorno ai Marvel Studios dopo Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il regista Peyton Reed ha parlato anche del fatto che gli spettatori ormai danno per scontato il Marvel Cinematic Universe al cinema. "Non direi mai di no a un futuro lavoro alla Marvel", ha dichiarato Reed a Collider. "Voglio dire, ho amato il tempo trascorso alla Marvel, amo le persone che ci lavorano e quello che sono stati in grado di fare. È strano perché il 2014 non è poi così tanto tempo fa e l'idea di questo universo interconnesso di film è un'idea … Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 febbraio 2023) Per ildi Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il fatto che le storie dei film Marvel siano interconnesse non rappresenta più una novità per il pubblico. Nel parlare dell'eventualità di un suo ritorno ai Marvel Studios dopo Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ilha parlato anche del fatto che gli spettatori ormai danno peril Marvel Cinematic Universe al cinema. "Non direi mai di no a un futuro lavoro alla Marvel", ha dichiaratoa Collider. "Voglio dire, ho amato il tempo trascorso alla Marvel, amo le persone che ci lavorano e quello che sono stati in grado di fare. È strano perché il 2014 non è poi così tanto tempo fa e l'idea di questo universo interconnesso di film è un'idea …

