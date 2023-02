Anna Oxa, spunta un estratto della sua intervista a Belve (Di lunedì 20 febbraio 2023) Sul web spunta un estratto dell'intervista di Anna Oxa a Belve, in programma domani in prima serata su Rai 2 L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Sul webundell'diOxa a, in programma domani in prima serata su Rai 2 L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : 'La belvitudine accompagnerà tutte le interviste per raccontare al meglio il personaggio. Ospiti della prima serata… - trash_italiano : La pagina di Anna Oxa pubblica una foto con la polizia. #Sanremo2023 - Agenzia_Ansa : SANREMO 2023 | Il caffè di Anna Oxa al bar dell'Ariston. La cantante parla con la gente ma non rilascia interviste… - andreadelogu : RT @Cinguetterai: ?? Gli ospiti della prima puntata di #Belve: Anna Oxa, Wanda Nara, Ignazio La Russa e Naike Rivelli. Nel nuovo studio ci s… - Novella_2000 : Anna Oxa, spunta un estratto di Belve: l'artista svela perché non ha rilasciato interviste -