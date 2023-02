Anna Oxa rompe il silenzio dopo il Festival di Sanremo: “Il voto da casa non esiste, conta quello che riesci a comunicare” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il suo singolo “Sali” non è stato particolarmente apprezzato a Sanremo, chiudendo 25esimo in classifica su 28 partecipanti: Anna Oxa racconta la sua esperienza al Festival a Francesca Fagnani nel corso dell’ultima puntata di “Belve”, il celebre programma di Rai 2, che andrà in onda il 21 febbraio alle 21.20. “Io sono contentissima – dice l’artista – perché non relaziono me, o la signora Oxa, a Sanremo ma quanto io sia riuscita a portare alla nuova generazione qualcosa di straordinario che ritengo debba essere divulgato”. Nella clip che anticipa parte dell’intervista diffusa sui canali social del programma si vede Fagnani chiedere “Forse non è stato capito?” e Oxa rispondere: “Ma da chi? La gente è fuori dalla quella sala. Il voto? Non esiste. Il vero ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il suo singolo “Sali” non è stato particolarmente apprezzato a, chiudendo 25esimo in classifica su 28 partecipanti:Oxa racla sua esperienza ala Francesca Fagnani nel corso dell’ultima puntata di “Belve”, il celebre programma di Rai 2, che andrà in onda il 21 febbraio alle 21.20. “Io sono contentissima – dice l’artista – perché non relaziono me, o la signora Oxa, ama quanto io sia riuscita a portare alla nuova generazione qualcosa di straordinario che ritengo debba essere divulgato”. Nella clip che anticipa parte dell’intervista diffusa sui canali social del programma si vede Fagnani chiedere “Forse non è stato capito?” e Oxa rispondere: “Ma da chi? La gente è fuori dalla quella sala. Il? Non. Il vero ...

