Anna Oxa mima il gesto dei soldi | choc dalla Fagnani | perché lo ha fatto | Guarda

Francesca Fagnani e Anna Oxa una contro l'altra. A Belve va in scena il regolamento di conti tra la cantante e la co-conduttrice di Sanremo 2023. Al centro dell'intervista gli atteggiamenti della cantante prima e durante la kermesse. È apparsa distante dal pubblico e dai giornalisti fino allo sgarbo finale quando non ha accettato di presenziare a Domenica In, da Mara Venier, come hanno fatto invece tutti gli altri 27 cantanti in gara. A questo punto la Oxa ha cercato di spiegare i motivi della sua scelta: "Possono essere tantissime le risposte a questo. E ci potrebbero essere risposte che in questo momento io non posso dare, che potrebbero essere legate a quel periodo lì, al periodo di Sanremo. Quando un'artista, o meglio il suo management, dice che per il momento non rilascerà interviste, cosa si fa? Si dice va bene".

